Samandağ'da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda kuluçka dönemini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Akdeniz'e ulaşabilmek için mücadele veriyor.

Yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Samandağ, Çevlik, Meydan ve Tekebaşı sahillerinde yavru çıkışları sürüyor.

Kumun altındaki yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, gün doğumuyla yumurtadan çıkıp ilk adımlarını atıyor.

Yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşabilmek için kumsalda zorlu mücadeleler veriyor.

İlçenin 14 kilometrelik sahil şeridinde çalışma yapan Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği gönüllüleri, yuvalama alanlarını dış etkenlerden koruyor.

Büyükşehir Belediyesi, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekipleri de yavruların denize rahat ulaşması için kumsalların temiz tutulmasını sağlıyor.

Yapay ışık, çevresel atık ve sahipsiz köpeklere karşı tedbir alındı

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, kaplumbağaların yuvalama ve yumurtadan çıkış süreçlerini titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Kaplumbağaların denize kavuşmasını engelleyebilecek yapay ışık, çevresel atık ve sahipsiz köpeklere karşı ilgili kurumlarca tedbir alındığını dile getiren Akın, "Yuvalar korunmakta, sahaya giriş ve çıkışlar kontrol edilmektedir. Bu bölgeye zarar verilmemesi, doğal yapısının bozulmaması birinci önceliğimizdir. Burada 1500 ila 2 bin civarında yuva yapılıyor. Ortalama 120-130 bin yumurta tespit ediliyor. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Akın, Müdürlüğe bağlı Deniz ve Kıyı Biyoçeşitliliği Şefliği kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu birim kurulduğunda burada bir ekibimizin sürekli bulunması sağlanacak. Burası sadece deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalı değil, aynı zamanda Mileyha Sulak Alanı da bu bölgede bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA