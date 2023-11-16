YTB, Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı düzenliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, İstanbul'da düzenlenecek olan Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı'nın önemine değindi. Konferansta Müslüman dünyanın güncel sorunları ve Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce külliyatı ele alınacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, İstanbul'da "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı'nı" düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çağdaş dönemde Müslüman toplumlardaki düşüncenin incelenmesinin ve anlaşılmasının, bugün karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde de önemli olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, YTB ve Platform Dergisince 18-19 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın zorlu süreçlerden geçtiğini, özellikle İslam dünyasının ciddi sınamalar ve güç durumlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eren, "kriz anlarının birlik, beraberlik ve yeniden diriliş için fırsatlar oluşturabileceğini" bildirdi.

İki gün sürecek konferansın "dünyanın dört bir yanından alanında öne çıkan Müslüman akademisyenleri, entelektüelleri, araştırmacıları buluşturacağını" kaydeden Eren, "Konferansta hem Müslüman dünyanın güncel sorunları hem de Lütfi Sunar hocamızın editörlüğünde 5 yıllık bir zaman diliminde çıkardığımız 11 ciltlik Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce külliyatımız ele alınacak." şeklinde bilgi verdi.

Söz konusu 11 ciltte "Türkiye, İran, Mısır, Hint alt kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Türk dünyası, Sahra Altı Afrika ve Arap dünyası gibi coğrafyalardaki çağdaş Müslüman düşüncesinin" ele alındığını aktaran Eren, kitaplara katkı veren 127 yazardan 24'ünün konferansta yer alacağını, 35 konuşmacının bu uluslararası konferansta paylaşımlarda bulunacağını belirtti.

Eren, konferansın katkılarına ilişkin, "Çağdaş dönemde Müslüman toplumlardaki düşüncenin incelenmesinin ve anlaşılmasının, bugün karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde de önemli olacağını düşünüyoruz. Bu bakımdan İstanbul'da İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenleyeceğimiz konferansın önemli değerlendirmelere ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

YTB Başkanı Eren, öte yandan konferansın, başta siyasiler olmak üzere birçok farklı alandan yetkililer ve otoritelerin ilgilendiği konulara ilişkin, entelektüellerin kapsamlı görüşlerini ortaya koyabileceği bir ortam sağlayacağına dikkati çekti.

Konferansta "demokratikleşme, modernite karşısında alınan tutum, insan hakları, Müslüman entelektüeller arasında işbirliği" gibi konuların yanı sıra Filistin konusunun da özel olarak ele alınacağını kaydeden Eren, "YTB olarak böyle bir programı ülkemizde hayata geçirmekten dolayı ayrıca memnunuz. Zira bir süredir ilim dünyasında bu denli kapsamlı, nitelikli ve uluslararası bir programın gerçekleşmediğini biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Eren, konferansın başarılı geçmesi ve İslam alemi için hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Konferans hakkında

YTB ve Platform Dergisince 18-19 Kasım'da İstanbul'da İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) düzenlenecek "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı", Müslüman toplulukları dünya genelinde etkileyen çağdaş meseleleri masaya yatırmayı ve çağdaş Müslüman düşüncesine ilişkin anlayışı derinleştirmeyi hedefliyor.

Konferansta da incelenecek olan ve YTB tarafından yürütülen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi, 11 ciltlik kitap serisinden oluşuyor.

2020'de yayımlanan projenin ilk dört kitabı Türkiye, Mısır, İran ve Hint Alt Kıtası düşüncesine yoğunlaşırken, ikinci dört ciltte Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Balkanlar ve Batı'da (Avrupa/ABD) Müslüman toplumların çağdaş birikimleri ele alınıyor.

2023'te yayımlanan son üç cilt Türk Dünyası, Mısır ve Kuzey Afrika dışındaki Arap Dünyası ve Sahra Altı Afrika'da güncel fikri eğilimler ve gelişmelere odaklanıyor.