Vali koltuğuna oturdu, ilk talimatı okul güvenliği oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yozgat'ta temsili vali koltuğuna oturan öğrenciler, okul güvenliği için talimatlar verdi. Minik vali, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili olarak Valilik makamına oturan öğrenci, talimatını okul güvenliği üzerine verdi. Yozgat Emniyet Müdürü'nü telefonla arayan minik vali, eğitim kurumlarındaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak meydandaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program Yozgat Valiliği'nde makam devir teslim töreni ile devam etti. Temsili vali koltuğuna Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Sultan Zümra Şaşmaz ve 5'inci sınıf öğrencisi Onur Görpeli geçti. Onur Görpeli, kent genelindeki çocukların huzuru ve güvenliği için kolları sıvadı.

Makam koltuğuna oturduktan sonra kısa bir açıklama yapan minik vali, çocukların eğitim hayatlarını daha güvenli bir ortamda sürdürmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Ardından İl Emniyet Müdürü'nü telefonla arayarak talimatlarını ileten çocuk vali, okul çevrelerinde denetimlerin sıkılaştırılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise "56 okulumuzda şehir merkezinde tedbirlerimiz alınmıştır. 163 okulumuzda da ilçelerimizde tedbirlerimiz alınmıştır. Toplam 219 okulumuzda bütün tedbirler alınmıştır" diyerek cevapladı.

23 Nisan programı kapalı spor salonunda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın ve il protokolünün katıldığı programla devam etti. Çeşitli okullardan gösteriler yapan minikler bayramı coşkuyla kutladı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota

2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

Mansur Yavaş'a kaç tane soruşturma izni verildi? Bakan Çiftçi açıkladı