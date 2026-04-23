Vali koltuğuna oturdu, ilk talimatı okul güvenliği oldu

Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili olarak Valilik makamına oturan öğrenci, talimatını okul güvenliği üzerine verdi. Yozgat Emniyet Müdürü'nü telefonla arayan minik vali, eğitim kurumlarındaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak meydandaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program Yozgat Valiliği'nde makam devir teslim töreni ile devam etti. Temsili vali koltuğuna Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Sultan Zümra Şaşmaz ve 5'inci sınıf öğrencisi Onur Görpeli geçti. Onur Görpeli, kent genelindeki çocukların huzuru ve güvenliği için kolları sıvadı.

Makam koltuğuna oturduktan sonra kısa bir açıklama yapan minik vali, çocukların eğitim hayatlarını daha güvenli bir ortamda sürdürmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Ardından İl Emniyet Müdürü'nü telefonla arayarak talimatlarını ileten çocuk vali, okul çevrelerinde denetimlerin sıkılaştırılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise "56 okulumuzda şehir merkezinde tedbirlerimiz alınmıştır. 163 okulumuzda da ilçelerimizde tedbirlerimiz alınmıştır. Toplam 219 okulumuzda bütün tedbirler alınmıştır" diyerek cevapladı.

23 Nisan programı kapalı spor salonunda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın ve il protokolünün katıldığı programla devam etti. Çeşitli okullardan gösteriler yapan minikler bayramı coşkuyla kutladı. - YOZGAT

