Yozgat'ta ADEM kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kurslara katılan kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi. Vali Mehmet Ali Özkan, sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Sergiyi gezen Vali Mehmet Ali Özkan, kursiyerler ve görevlilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Kadınların sergilediği el emeği göz nuru ürünlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Özkan, ADEM kurslarına bugüne kadar yaklaşık 200 kadının katıldığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Sosyal Eşleme ve Danışma Vakfı bünyesinde ADEM'in ikinci merkezini açtıklarını belirten Özkan, "Orada da hanımefendiler yine hep beraber çok çabuk kaynaştılar. Gerçekten güzel eserler ortaya çıkardılar. Bugün de burada ADEM 1 ve ADEM 2 bünyesinde bu el emeği göz nuru eserleri sergilemek nasip oldu. Aile Destek Merkezleri bizim için bir güç, hanımefendiler için birlikteliğe bir sebep oldu." diye konuştu.

ADEM bünyesinde engellilere yönelik yeni bir çalışmanın da hayata geçirileceğine değinen Özkan, merkezin kısa süre içinde hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
