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Yörük Türkmen Derneği, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zihni’yi ziyaret etti

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Yörük Türkmen Derneği, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zihni’yi ziyaret etti
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Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret etti. Ziyarette dernek heyeti Zihni'ye teşekkür etti, Müdür Zihni de başarı ve kolaylık diledi.

Burhaniye ilçesinde, Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Müdür Zihni, başarı dileğinde bulundu.

Burhaniye' de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Müdür Zihni, başarı dileğinde bulundu. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, dernek heyeti, Müdür Bora Zihni'ye Burhaniye'ye sunduğu katkılar ve misafirperverliği için teşekkür etti. Konuklarına ikramlarda bulunan Müdür, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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