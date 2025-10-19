Yörük Kültürü Müzesi: Mehmet Varol'un 550 Parçalık Koleksiyonu

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Mehmet Varol (85), yıllardır biriktirdiği Yörük kültürüne ait eşyaları evinin bahçesine kurduğu çadır müzede sergileyerek hem geçmişin izlerini koruyor hem de genç nesillere kültürel miras bilinci aşılıyor. Sergide keçi kılından yapılmış çuvallar, el dokuması kilimler, bakır kaplar ve geleneksel tarım aletleri gibi 550 parçalık koleksiyon yer alıyor.

Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Varol, yıllarca işçi olarak çalıştığı Kaunos Antik Kenti kazılarında tarihe merak sarıp Yörükleri araştırmak için yollara düştü. 32 yıl boyunca Anadolu'yu dolaşıp Sarıkeçililer ve Karakeçililer gibi ünlü yörük boyları ile de temas kuran Varol, topladığı kıl taraktan kilime, kahve dibeğine kadar 550 parçadan oluşan koleksiyonunu 2011 yılında evinin bahçesinde kurduğu çadırda ücretsiz sergilemeye başladı. Keçi kılından yapılmış çuvallar, el dokuması kilimler, bakır kaplar ve geleneksel tarım aletlerinin yer aldığı sergi, adeta zamanın yavaş aktığı, Yörük yaşamının sade güzelliğini yaşatan bir nostalji köşesi haline geldi. Varol, "Müzemiz, Fethiye Müze Müdürlüğü'ne kayıtlıdır. Ölümümden sonra çocuklarım buraya bakmazlarsa müzemiz devlete kalacak. Amacım para pul değil. Arıcılık nedeniyle Anadolu'muzu gezdim. Buradaki 550 eser fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı. 2011 yılından bu yana müzemizi en az 100 bin yerli ve yabancı kişi ziyaret etti. Ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören çocuklarımızın kendi tarihlerini öğrenmek için ilk önce etnografya müzelerini gezsinler. Değerli rehberlerimiz tarihimizi anlatsın" dedi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -