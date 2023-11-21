Yönetmen Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti

1960-2005 yılları arasında sinema ve televizyon sektöründe yönetmenliğin yanı sıra senaristlik de yapan Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Uçanoğlu'nun ailesi duyurdu.

Babamız Salahattin Yücel Uçanoğlu Hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21.11.2023 Salı günü öğle namazında kılınacaktır müteakip Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nden kalkacaktır.

Türk Sineması'nın en üretken yönetmenlerinden olan Yücel Uçanoğlu, 1966'da sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlendi. Ünlü ismin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.