Yönetmen Miraç Kazancı, ilk edebi eseri 'Kendine Söylen-me' ile okurlarla buluşuyor

Sinema projeleriyle adından söz ettiren, 'Davetsiz' ve 'Ekonomi Tıkırında' gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen, 'Miraç' gibi yapımların yapımcılığını yapan Miraç Kazancı, bu kez beyazperdeden kitap sayfalarına geçiş yaptı. Sanatçının ilk kitabı 'Kendine Söylen-me' kişisel gelişim ve iç keşif temalarıyla raflardaki yerini aldı.

CEVAP DEĞİL, SORULARIN KİTABI

Kazancı'nın sinemadaki anlatım gücünü edebi dile taşıdığı görülen kitap, okuyucuyu hazır cevapların konfor alanından çıkarıyor. Kitabın tanıtım metninde, eserin ana fikri şöyle özetleniyor: "Bu kitap cevapların değil, soruların kitabı. Çünkü insanı diri tutan, bulduğu cevaplar değil, sormaya cesaret ettiği sorulardır." 100 sayfalık bu kısa ama derin metin, her bölümü bir iç monolog, bir çığlık veya bir itiraf olarak sunuyor.

HAYATIN GÜRÜLTÜSÜNE KARŞI DİRENİŞ

Yazar, hayatın karmaşası ve gürültüsüne karşı bir duruş sergiliyor ve 'Kendine Söylen-me'yi bir teslimiyet değil, "küçük ama sarsılmaz bir başkaldırı" olarak tanımlıyor. Kitap, okuyucunun kendi iç mahkemesinde aynı anda hem yargıç hem sanık hem de şahit rolünü üstlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sinemacı kimliğiyle görsel bir anlatım diline sahip olan Kazancı, eserine dair duyurularını ve okurlarla etkileşimini aktif olarak X platformundaki (@mirackazanci) hesabından sürdürüyor.

Miraç Kazancı'nın, kariyerinin bu yeni durağında okuyucuyla buluşan 'Kendine Söylen-me' adlı eseri, şu an Kitapyurdu ve diğer seçkin online kitap satış noktalarından temin edilebilir.