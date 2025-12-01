Haberler

Yönetmen Miraç Kazancı ilk edebi eseri 'Kendine Söylen-me' ile okurlarla buluşuyor

Yönetmen Miraç Kazancı ilk edebi eseri 'Kendine Söylen-me' ile okurlarla buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema dünyasının tanınmış simalarından, yapımcı ve yönetmen Miraç Kazancı, kariyerine bir de yazarlığı ekledi. Kazancı'nın ilk edebi eseri 'Kendine Söylen-me', Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) etiketiyle yayımlandı. Kazancı, 'Kendine Söylen-me'de okurları içsel bir sorgulamaya davet ediyor

Sinema projeleriyle adından söz ettiren, 'Davetsiz' ve 'Ekonomi Tıkırında' gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen, 'Miraç' gibi yapımların yapımcılığını yapan Miraç Kazancı, bu kez beyazperdeden kitap sayfalarına geçiş yaptı. Sanatçının ilk kitabı 'Kendine Söylen-me' kişisel gelişim ve iç keşif temalarıyla raflardaki yerini aldı.

CEVAP DEĞİL, SORULARIN KİTABI

Kazancı'nın sinemadaki anlatım gücünü edebi dile taşıdığı görülen kitap, okuyucuyu hazır cevapların konfor alanından çıkarıyor. Kitabın tanıtım metninde, eserin ana fikri şöyle özetleniyor: "Bu kitap cevapların değil, soruların kitabı. Çünkü insanı diri tutan, bulduğu cevaplar değil, sormaya cesaret ettiği sorulardır." 100 sayfalık bu kısa ama derin metin, her bölümü bir iç monolog, bir çığlık veya bir itiraf olarak sunuyor.

Yönetmen Miraç Kazancı, ilk edebi eseri 'Kendine Söylen-me' ile okurlarla buluşuyor

HAYATIN GÜRÜLTÜSÜNE KARŞI DİRENİŞ

Yazar, hayatın karmaşası ve gürültüsüne karşı bir duruş sergiliyor ve 'Kendine Söylen-me'yi bir teslimiyet değil, "küçük ama sarsılmaz bir başkaldırı" olarak tanımlıyor. Kitap, okuyucunun kendi iç mahkemesinde aynı anda hem yargıç hem sanık hem de şahit rolünü üstlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sinemacı kimliğiyle görsel bir anlatım diline sahip olan Kazancı, eserine dair duyurularını ve okurlarla etkileşimini aktif olarak X platformundaki (@mirackazanci) hesabından sürdürüyor.

Miraç Kazancı'nın, kariyerinin bu yeni durağında okuyucuyla buluşan 'Kendine Söylen-me' adlı eseri, şu an Kitapyurdu ve diğer seçkin online kitap satış noktalarından temin edilebilir.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.