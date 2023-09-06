Yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'nin Cenazesi Eskişehir'de Defnedildi

Sapanca'da boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'nin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi. Ede'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar cenaze törenine katıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'nin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan cenaze, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, yönetmenin annesi Türkan Ede'nin evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Ede'nin cenazesi, daha sonra Üniversite Evleri Mescidi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine Ede'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Aynalı Tahir", "Pusat" ve "Acı Hayat" gibi birçok önemli dizinin yönetmenliğini yapan Ede, yüzmek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirmiş, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 58 yaşında hayatını kaybetmişti.