YKS'nın ilk oturumu tamamlandı

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu tamamlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bugün başlayan YKS'nin ilk oturumunda öğrenciler ter döktü. Sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okulun yolunu tutan adaylar zamanla yarıştı. Girişişlerin saat 10.00'da son bulan sınava adaylar saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkışlarına izin verilmezken aileler ise dışarda ter döktü. Bir senelik yoğun temponun ardından ilk oturumdan çıkan adaylar, sıvanla ilgili duygularını ifade etti.

Yoğun bir çalışma süreci geçirdiğini dile getiren öğrencilerden Elif Şeyma Yıldırım, "Sürekli bir tempo içerisinde, iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Bugün de burada emeklerimizin karşılığını almak için sınavın ilk oturumuna girdik. Umarım hepimiz için iyi olur. Hedefim bilgisayar mühendisliği, bana göre sınav 2021 yılında girdiğimize kıyasla daha kolaydı. Kaliteli sorular da vardı. Bu sadece bir sınav, daha fazla anlam yüklemenin anlamı yok. Her şeyden en önemlisi sağlığımızdır. Sonuç iyi de kötü de gelse biz hayata devam edeceğiz. Bir daha hazırlanma şansımız var" dedi.

Veliler olarak dışarıda heyecan yaşadıklarını aktaran Metin Yıldırım, "Bir yıl boyunca anneler, babalar, veliler bu heyecanı yaşadık. Çalışmanın en büyük dua olduğuna inanıyoruz. Çalışıp çabalayan herkesin emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum. Bu gün 2 evladım sınava girdi. Onları heyecanla bekledim. Bütün öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar" diye konuştu.