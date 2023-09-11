Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü sosyal medyada anılıyor

Çirkin Kral lakabıyla tanınan Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü sosyal medyada da anılıyor. Güney'i Murathan Mungan da sosyal medyada andı. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise bu anmaya eleştiri getirdi.

"Çirkin Kral" lakabıyla tanınan Yılmaz Güney ölüm yıl dönümünde sosyal medyada da anılıyor.

Yol, Duvar, Arkadaş, Umut gibi filmlerle hafızalara kazınan Güney'i Murathan Mungan da sosyal medyada andı.

Mungan paylaşımında "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi.

Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise bu anmaya çok sinirlendi ve Yılmaz Güney'i eleştirerek "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" dedi.