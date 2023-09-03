Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi

Toplu ulaşım için metroyu tercih eden usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, burada karşılaştığı sokak sanatçısına eşlik etti. Erdoğan'ın yolculara verdiği türkü ziyafeti sosyal medyaya damga vurdu.