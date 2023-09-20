Yıldız Tilbe Harbiye'de Müzik Ziyafeti Verdi

Harbiye Açıkkava'da beyaz peruğu ve mor kombini ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, kendi klasiklerinin yanı sıra söylediği türkülerle de müzik ziyafeti sundu. Konserine Yılmaz Morgül ve Yener Çevik'i de davet etti.

Harbiye Açıkkava'da beyaz peruğu ve mor kombini ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, hem coştu, hem de binlerce müzikseveri konser boyunca coşturdu. Sanatçı, kendi klasiklerinin yanı sıra söylediği türkülerle de müzik ziyafeti sundu.

"MODERN TÜRKİYE'NİN OZANI"

Yıldız Tilbe'nin Harbiye sahnesinde konukları da vardı. Yılmaz Morgül ve Yener Çevik, konseri izleyenler arasındaydı. Tilbe'nin sahneye davet ettiği Morgül, "Hayatımda aşık olduğum tek kadın. Ruhuna, kalbine aşığım.

İçinden geçeni, kalbinden geçeni hemen söyleyen insan. Diyorum ya gökyüzünde istedikleri kadar milyonlarca yıldız olsun ama bizim Yıldız'ımız bir tane.

En büyük alkışı Neşet Ertaş'lardan sonraki modern Türkiye'nin ozanına rica ediyorum, Yıldız Tilbe'ye" diyerek annesine yazdığı yeni şarkısının bir kısmını söyledi.

Ardından şarkılarını söylemeye devam eden Yıldız, "Bir düet yaptım, duymuşsunuzdur. Sevgili Yener Çevik'i davet ediyorum" dedi. Tilbe, Yener Çevik ile birlikte temmuz ayında yayınladıkları 'Öyle Kal'ı ilk kez sahnede birlikte seslendirdi.