Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenliyor

Yıldırım Belediyesi, ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkarılan, Hayrettin Karaman'ın kaleme aldığı "Dert Söyletir Aşk Ağlatır" kitabı tanıtılacak.

Programda, güftesi Karaman'a, bestesi musikişinas Mehmet Kemiksiz'e ait özel ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunulacak. İlahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler görücüye çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ülkenin değerlerini anmak, onlara gereken değeri gösterebilmek ve gelecek nesillerin bu önemli isimden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a vefa programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin köklü müktesebatını, günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyan, İslami ilimlerdeki vukufiyeti, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün eserleriyle tanınan, bir neslin öncüsü Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız ilme ve düşünce dünyamıza birçok katkı sağlamıştır. Öğretim, tebliğ ve irşat faaliyetleri ile binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş bir isimdir."