Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı

'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandıranoyuncu Yiğit Özşener'in makyajı 6 haftada tamamlandı ve uygulanması 5 saat sürdü. Film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.

MAKYAJ, HELKELTIRAŞLIK TEKNİĞİYLE YAPILDI

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi titiz süreçlerden oluşan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, saanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

HAZIRLIK ANLARINI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADIĞI MESAJLA PAYLAŞTI

Özşener, hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerini heyecanlandırdı. Özşener, "Dünyalılar, tüm hazırlıklar bittiğinde, 'onunla' ilk baş başa kaldığım an. Ona benzemenin, onu taklit etmenin mümkün olmadığına inanıyorum. Ama onun fikirlerini anlıyor, duygularını hissediyorum. Ve bendeki onu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. #ZaferinRengi, 16 Şubat'ta sinemalarda." ifadelerini kullandı.

"ZAFERİN RENGİ" FİLMİNİN KONUSU NE?

Zaferin rengi filmi, 1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul'da oluşan yapılanmayı spor üzerinden izleyiciye sunacak.

Abdullah Oğuz'un yönettiği ve merakla beklenen film 'Zaferin Rengi', 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Yiğit Özşener'in Atatürk'ü canlandırdığı Zaferin Rengi filmi Abdullah Oğuz imzasını taşıyor. Filmin başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri paylaşıyor.