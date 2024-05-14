Yeşilçam senaristi Ayşe Şasa'nın kitapları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı

ANKARA - Ayşe Şasa'nın kişisel kitaplığı vefatının 10'uncu yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatının 10'uncu senesinde kişisel kitaplığında bulunan 3 bin kitap Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı. Yazarın etkileşimde bulunduğu kültür ve sanat dünyasından izler taşıyan 'Ayşe Şasa Koleksiyonu' Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından kitapseverlerle buluştu. Ayşe Şasa'nın kişisel kitaplığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Ayşe Şasa Özel Kitaplığı'na taşındı. Kütüphanenin özel koleksiyonunda Cemil Meriç, Abdülbaki Gölpınarlı, İlber Ortaylı gibi isimlerin şahsi kitaplıkları da bulunuyor.

"Bağışlanan 3 bin adet kitap, işlemleri yapılarak özel koleksiyon kısmında yerini almıştır"

Ayşe Şasa'nın kitaplığını da özel koleksiyona ekleyen kütüphanenin Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal, basın toplantısında, "Kütüphanemizde sürekli gelişen koleksiyonunun yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından kıymetli kişilerin, özel kitaplıklarının da koleksiyonunda dahil edilmesiyle birlikte sahip olduğumuz kaynaklar çeşitlenmeye ve belirginleşmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak Türk sinema ve kültür dünyasının önemli isimlerinden Ayşe Şasa'nın kişisel kitaplığının kütüphanemize bağışlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bağışlanan 3 bin adet kitap, işlemleri yapılarak özel koleksiyon kısmında yerini almıştır. Türk sinemasına değerli katkılarda bulunan vefatının onuncu yılında kendisine rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayşe hanım hakikatı bulanlardan oldu"

Ayşe Şasa'nın varisi Adem Taşkıran ise basın toplantısında şu sözlerle yazarı andı, "Ömrünü okumak, tefekkür etmek ve keşfettiği güzellikleri paylaşmakla geçirmiş bir kişidir Ayşe Şasa. Bunun en yakın şahitlerinden birisiyim. Hakikati ararken zorlu yollardan geçse de Vahdet denizinin sahiline ulaştı. 'Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır' diye bir söz vardır. Ayşe hanım da 'bulanlardan' oldu."