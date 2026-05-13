Yerköy'de Engelliler Haftası dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve protokol üyeleri 40 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, burada gazetecilere, Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına önemli olduğunu belirterek, sevgi ve dayanışmayla tüm engellerin aşılabileceğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam da engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, her zaman destek olunması gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.