Yenimahalle Belediyesi, Nazım Hikmet'i andı

Yenimahalle Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet Ran'ı, ölümünün 60'ıncı yılında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Herkese Selam, Sana Hasret' programında andı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen anma programında, Türk müziğinin sevilen sesi Sema Moritz yazar Nazım Hikmet'in dizelerinden şarkılar seslendirirken şiirlerini de oyuncu Derya Alabora seslendirdi.

Programa, Başkan Yaşar'ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Yaşar, şunları söyledi:

"Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adam. Memleketini, insanını dert edinmiş, suya sabuna dokunmayı tercih etmiş, tüm çektiği acılara rağmen 'kral çıplak' demeyi de kendine düstur edinmiş bir insandır. En güzel aşk ve hasret dizelerinin sahibi Nazım Hikmet, aynı zamanda mahpusluğu, zindanları, sürgünleri de göze alabilmeyi başarmış, iki yüzlü olmayı reddetmiş bir insandır. Ömrü memleket hapishanelerinde, mahkemelerde geçmiş, sürgün edilmiş, memleketinden kovulmuş, yetmemiş vatan hainliğiyle suçlanmış, vatandaşlıktan atılmış, anarşist, komünist, isyancı olarak nitelendirilmiş. Hep o özlemini ve hasretini çektiği bir köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek ölmüş, yaban topraklara gömülmüş. Ne yapmış? Şiir yazmış; fikirlerini, düşüncelerini yazmış. Kimsenin hakkını yememiş, kamunun malına el uzatmamış, hırsızlık yapmamış, memleketinin ağacını, suyunu, ormanını talan etmemiş. Ne yapmış? Ne hissediyorsa ne düşünüyorsa onu yazmış. Suçu bu."

Nazım Hikmet'in memleket sevdalısı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, "Nazım Hikmet, bu topraklara, bu toprağın insanına sevdalı bir adamdı. Eserlerinin birçoğunu memleket tutkusuyla yazdı. Nazım Hikmet'in de dediği gibi, bu memleket bizim; tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla, eksiklikleri fazlalıklarıyla, güzellikleri ve çirkinlikleri ile bizim" dedi.