Yeni Zelanda askerleri, atalarını 'haka' dansıyla andı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri 'haka' dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda yabancı ülkenin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu. Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı