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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Anı Evi 3 Yılda 60 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evi, 3 yıl içinde 60 bin ziyaretçi ağırladı. Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev, restore edilerek müzeye dönüştürüldü ve liderin hayatı hakkında önemli belgeler ile eşyalar sergilendi. Ziyaretçiler, farklı duygularla anı evini ziyaret ederken, Yazıcıoğlu'na duyulan sevgi ve özlem gözler önüne serildi.

Yazıcıoğlu'nun anı evini 60 bin kişi ziyaret etti

Sevilen siyasetçi ve fikir adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun müzeye dönüştürülen doğup büyüdüğü evi 3 yılda 60 bin kişi ziyaret etti

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evini 3 yıl içerisinde 60 bin kişi ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi, 3 yıl önce dönemin Sivas Valisi Salih Ayhan'ın girişimleriyle restore edilerek anı evine dönüştürülmüştü. Yazıcıoğlu'nun hatıraları, görsel ve işitsel anlatım cihazlarıyla doldurulan evi 3 yılda 60 bin kişi ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun hayatını, mücadelesini hatırlatan çeşitli belgelerin ve kişisel eşyalarının sergilendiği anı evi, ziyaretçilere liderin yaşamı, siyasi kariyeri ve karakteri hakkında da detaylı bilgi sunuyor.

Muhsin Yazıcıoğlu anı evi sorumlusu ve aynı zamanda şehit liderin yeğeni olan Süleyman Soysal, evin açılışının ardından beklenenin üstünde bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Ziyaretçilerimizin neredeyse tamamı başka il, ilçe, ülkeden geliyor. İnsanlar çok farklı duygularla geliyor. Ben burada hıçkıra hıçkıra ağlayanları gördüm. Her gelen buraya hayran kalıyor" şeklinde konuştu.

60 bin kişi ziyaret etti

Soysal, anı evinin 60 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Bu anı evi açılalı tam üç yıl oldu. Bu zaman diliminde 60 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Ziyaretçilerimizin neredeyse tamamı başka il, ilçe, ülkeden geliyor. İnsanlar çok farklı duygularla geliyor. Ben burada hıçkıra hıçkıra ağlayanları gördüm. Beni çok etkileyen bir şey yaşadım. Bir kış ayında birisi elinde yükle geçti gitti. Sonra geri döndü. Buyur ettim Kütahya'nın bir köyünde çobanlık yaptığını söyledi. Birilerine sora sora bulup gelmiş. Gelirken de bize leblebi getirmiş. Çay ikram ettim sen otur dinlen dedim o esnada başka ziyaretçiler de gelmişti. Ben onlarla ilgilenirken bir baktım ki köşede ağlıyor. Daha sonra eşyalarını da bırakmış gidiyor. Nereye gidiyorsun dedim burada duramıyorum dedi. Zorla çağırdım gel biraz otur dedim. O günü tamamladık akşam oldu burada kalmak istedi. Devletin malı burada kalamazsın dedim bir otel ayarladık. Sabah oldu artık gidecekti abi param yok dedi. O kadar yolu parasız nasıl geldin diye sordum abi tüm paramı bağış kutusuna attım dedi. Köy halkı da olup bitene şahit olduğu için aramızda para topladık. Arkadaşlarından birine ulaştık bir miktar da o gönderdi. Böylece yolcu ettik. Burada olduğu sürece çok şey anlattı ve çok sevdim. Birkaç ay önce öğrendim ki hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok üzüldüm" dedi.

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Osmaniye'den anı evini ziyaret etmeye gelen Selim Bayrambey ve Enver Otçiken, "Doğduğu evi görmek istedik. Ülkemize değer veren, çabalayan kendi emellerini bırakıp ülkemiz için kendini feda eden başkanımızı ziyaret etmeye geldik. Çok güzel restore edilmiş ellerine sağlık buraya emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Sanat Şarkışla Politika Sivas

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