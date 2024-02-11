Yazar Füruzan hayatını kaybetti

Yazar Firuzan, 91 yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Feruze Çerçi olan yazarın vefat haberini şair Elif Soya duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi veren Soya, "Füruzan sonsuzluğa gitti." ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yazar Firuzan'ın vefatı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan da sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayomladı. Babacan paylaşımında "Eserleriyle toplumun ezilmiş, ötekileştirilmiş kesimlerinin dramını bizlere aktaran, çağdaş edebiyatımızın önemli değerlerinden Füruzan'ı kaybettik Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

FİRUZAN KİMDİR?

İstanbul'da 29 Ekim 1932'de dünyaya gelen Feruze Çerçi, eserlerini Füruzan ismiyle imzaladı. 1958 yılında karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten bir süre sonra Füruzan Selçuk imzasını kullanan yazar,Yalova Demir Köyü İlkokulu'nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Füruzan, gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı eserlerinde yansıtarak hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası, Dost, Papirüs, Yeni Dergi'de yayımladı. İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı Kırkyedi'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanan Firuzan'ın Parasız Yatılı eseri sinemaya da uyarlandı.

SOYADI KULLANMAMA NEDENİ

Füruzan, soyadı kullanmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben, o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben, yazarlığımın sınanmasını öyle bir şekilde tek başıma yapıp bu büyük addan yararlanmamalıydım." demişti.