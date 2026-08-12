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Yozgat'ta Öğrenciler Sanatla Renklendi

Yozgat'ta Öğrenciler Sanatla Renklendi
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Yozgat'ta görsel sanatlar kursuna katılan öğrenciler, okul duvarlarını resimleyerek sanatsal becerilerini geliştirdi, teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp sosyalleşti. Usta öğretici, kursun öğrenme kayıplarını azalttığını ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde TOKİ Mevlana İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yaz dönemi görsel sanatlar kursunu tamamlayan öğrenciler, okul duvarlarını renklendirerek hem sanatsal becerilerini geliştirdi hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaştı.

60 saatlik eğitim boyunca teorik bilgiler alan ve gönüllü olarak zemin ile duvar resimlemeleri yapan 7-11 yaş arası çocuklar, grup çalışması sayesinde sosyalleşirken yaz dönemindeki öğrenme kayıplarını da sanatın iyileştirici gücüyle en aza indirdi. Ekran süresini azaltıp uyku düzenini sağlayan öğrenciler, okullarına olan aidiyet duygularını güçlendirerek keyifli bir yaz süreci geçirdi.

"Çocuklara teorik ve sanatsal eğitimler verdik"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Emine Ser Tanrıverdi yaz kursunun finalini yaptığını belirterek "Her yaz Halk Eğitim bünyesinde okullarda yaz etkinlikleri kapsamında kurslarımız açılmakta. Bu yıl da okulumuzda öğrencilerimize yönelik görsel sanatlar kursumuzu açtık. 60 saatlik kursumuzun sonuna geldik. Bu okulda çocuklara görsel sanatlar alanında teorik bilgiler ve sanatsal eğitimler verdik. Kurs saatlerinin dışında gönüllü olarak öğrencilerimizle birlikte onların istekleri doğrultusunda zemin ve duvar resimlemesi yaptık. Tasarımlar kendimize ait. Çizim yaptığımız alanda neleri görmek istediklerini sorduk. 7-11 yaş arası öğrencilerimizle bu eğitimi yapmış olduk" dedi.

"Sanatın iyileştirici gücünü görmüş olduk"

Okullarda yapılan çizimlerin pek çok faydalı özelliği olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Ev ortamı, aile ortamı sunabileceğimiz resim çalışması yaptık. Çok beğenildi. Çocukların okullara aidiyet duygusunu geliştirmiş oldu. Grup çalışması olduğu için birbirleri arasında sosyalliği arttırdı. Sanatın iyileştirici gücünü görmüş olduk. Yaz etkinliklerinin önemi nedir, çocukların öğrenme kayıplarını yaz döneminde en aza indirmektir. Sanatla biz bu dengeyi sağlamış olduk" cümlelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden 10 yaşındaki Elif Betül Günan, "Buralara resimler çizdik. Çok güzel oldu. Öğretmenimizin sayesinde çok mutlu olduk. Ona teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini belirtti.

Muhammet Hanifi Günal ise "Hayal gücümü geliştirdim. Arkadaşlarımla oyun oynadım. Zaman geçirdim. Çok iyi vakit geçirdim. Tablete çok bakıyordum. Artık resim kursuna gelince çok bakmamaya başladım. Çok faydaları oldu. Artık çok bakmıyorum. Daha erken yatıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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