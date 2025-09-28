Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü 89 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler, Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

"VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

BAKAN TUNÇ: BAKİLER FİKİRLERİ VE ESERLERİYLE DAİMA YAŞAYACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yayımladığı taziye mesajında, "Yazar, şair, hukukçu, düşünce insanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını teessürle öğrendim. Mısralarıyla milleti birleştiren, gönülleri yoğuran, düşünce hayatımızda derin izler bırakan Yavuz Bülent Bakiler, fikirleri ve eserleriyle daima yaşayacaktır. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler'in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: AA, İHA, DHA