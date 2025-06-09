Yason Burnu'nda Büyüleyici Gün Batımı

Yason Burnu'nda Büyüleyici Gün Batımı
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Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası, gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken yarımada, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası'nda vakit geçiren bazı vatandaşlar, gün batımını izledi.

'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu Yarımadası, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olması, sahip olduğu piknik alanları, yeşil doğası ve doğal görünüm ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Karadeniz'deki gün batımı seyri güzel bir manzara oluşturdu. Akşam saatlerinde Yason Burnu Yarımadası'na gelen vatandaşlar gün batımını izledi. Güzel manzaralar oluşturan gün batımını vatandaşlar fotoğrafladı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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