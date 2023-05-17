Yaşar Doğu'nun evi müze olarak açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Türk Güreş Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda Haysiyet Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Ödemiş, toplantıda yaptığı açıklamada; Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu'nun evinin müze olarak Başkente kazandırılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Türk Güreş Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda Haysiyet Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Ödemiş, toplantıda yaptığı açıklamada; Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu'nun evinin müze olarak Başkente kazandırılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Türk Güreş Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda Haysiyet Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Ödemiş toplantıda yaptığı konuşmada; Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu'nun evinin müze olarak yeniden kazandıracaklarını duyurdu.

İMAR PLANI DEĞİŞTİRİLECEK

Yaşar Doğu'nun 1950'li yıllarda elde ettiği dünya şampiyonluğundan kazandığı para ödülüyle aldığı, İsmet Paşa Mahallesi, Uzun yol Sokak, No: 41' de bulunan ve geçmiş dönemde yıkılan 2 katlı ev yapılacak imar planı değişikliklerinin ardından "Yaşar Doğu Evi ve Müzesi" olarak Başkente ve Türk sporuna kazandırılacak.

AMAÇ: TÜRK GÜREŞ SPORUNA VE GÜREŞE EMEK VERENLERE SAHİP ÇIKMAK

Türk güreş sporuna destek vermek ve daha ileri boyutlara taşımak, gelecek nesillere spor bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen kurulda; Milli Güreşçi, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık da Güreş Vakfı Başkanı seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

"Dünya güreşinin altın ismi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Yaşar Doğu 1950'li yıllarda yaşamının bir kısmını İsmet Paşa Mahallesi, Uzun Yol Sokak, 41 numaradaki evinde geçirmiştir. 1980 yılında kurulan Türk Güreş Vakfı Türk güreşini Türk güreş sporuna ve güreşe emek verenlere sahip çıkıp Türk güreşini daha ileri noktalara taşımak ve bilimsel anlamda ahlaklı sporcu yetiştirmek üzere hakkında bilgi verdi. Müsabakada dünya şampiyonu olunca almış olduğu para ödülüyle bu evi almış. Üst katta ailesiyle kendisi oturmuş, alt katta da ne kadar Anadolu'da genç, yetenekli, güreşçi, sporcu varsa onları keşfederek kendi imkanlarıyla hem barınma hem yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayarak Türk güreşine kazandırmış. Mahmut Atalay, Teyfik Kış, Mustafa Dağıstanlı ve Ahmet Ayık gibi isimler bunların başlıcaları… Fakat geçmiş dönemde maalesef Yaşar Doğu'nun evi yıkılmış, evinin bulunduğu alanda imar planı da sağlık tesisi olarak işlenmiş. Yaşar Doğu'nun evini tekrar yapıp 'Yaşar Doğu Güreş Müzesi' olarak hem Yaşar Doğu'yu orada gelecek nesillere unutturmadan taşıyabilmek hem de Türk güreşine gönül vermiş şampiyonlarımızı orada hepsini birden anılması için bir müze kurulması çalışmaları başladı. Öncelikle imar alanı sorununu çözüp daha sonra da mülkiyet sorununu projesi de aslında uygun şekilde hazırlandı. Türk güreşine değer katmış dünya şampiyonlarımızı orada yaşatmayı hedefliyoruz."