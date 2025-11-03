Haberler

Yann Tiersen, İstanbul'da Konser Verecek!

Yann Tiersen, İstanbul'da Konser Verecek!
Dünya çapında tanınan Fransız besteci Yann Tiersen, 20 Haziran 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Resmi bilet satışları 7 Kasım'da başlayacak. Tiersen, İstanbul konserinde hem geçmiş eserlerinden hem de yeni albümünden özel parçalar sunacak.

Amelie filmi başta olmak üzere yaptığı film müzikleriyle dünya çapında tanınan Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, 20 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geliyor. Tiersen, 20 Haziran 2026 Cumartesi akşamı, Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Biletler, 7 Kasım Cuma günü satışa çıkacak. Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Yann Tiersen'in müzik yolculuğu, dört yaşında piyano çalmasıyla başladı. On üç yaşında ilk grubunu kurduktan sonra, gitar ve synth çalarak punk rock sahnesine giren sanatçı, bir punk grubunda dört yıl geçirdikten sonra, synth, sampler ve drum machine ile solo kariyerine başladı. Bu dönem, onu farklı enstrümanları bir araya getirerek ve kendine özgü motorik akustik minyatürler yaratarak sampling'i keşfetmeye yöneltti. Başta Amelie olmak üzere, yaptığı film müzikleriyle dünya çapında tanınan, bu müziklerle Cesar Ödülü ve Bafta adaylığı kazanan Tiersen, kariyeri boyunca klasik müzikten elektronik ses manzaralarına, folk'tan ambient'a uzanan zengin bir ses paleti yarattı.

Tiersen, bu yıl yayımladığı 'Rathlin from a Distance - The Liquid Hour' adlı albümüyle müzikal ve kişisel bir dönüşüm sürecini gözler önüne seriyor. İki bölümden oluşan bu çalışma, sanatçının doğayla kurduğu derin bağın ve minimalist anlatımının bir yansıması. 'Rathlin from a Distance' sekiz parçalık bir piyano yolculuğu olarak içsel bir keşif sunarken, 'The Liquid Hour' elektronik dokular ve psikedelik ritimlerle sınırları zorlayan bir ses evrenine kapı aralıyor. Sanatçı, İstanbul konserinde hem geçmişten sevilen eserlerini, hem de yeni albümünden özel seçkileri dinleyicileriyle paylaşacak. Bu özel gecede, minimalist besteciliği, duygusal yoğunluğu ve sahne enerjisiyle tanınan Tiersen, izleyicilere bir konserden çok daha fazlasını, müzik, doğa, ses ve duygunun iç içe geçtiği bir sanat deneyimi sunacak.

