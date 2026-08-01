Yangında kaybolan köpeği 'Kara'nın dönmesini umutla bekliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında evi zarar gören Arzu Celep, yangın sırasında kaybolan "Kara" isimli köpeğinden gelecek iyi haberi bekliyor.

Çine ilçesi Kavşıt mevkisinde 30 Temmuz'da çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bölge halkından kimi evini kimi ise başçesindeki onlarca ağacı alevlere teslim etti.

Kızıyla yaşayan 80 yaşındaki Arzu Celep'in evi de yangında zarar gördü. Evindeki eşyaların yanı sıra bahçesindeki ağaçları ve hayvanları için istiflediği yemleri de yangında kullanılamaz hale gelen Celep'in en büyük acısı ise can dostu "Kara" isimli köpeğini kaybetmesi oldu.

Yangın çıktığı sırada ilçe merkezinde olan ve tüm bölgeyi saran alevler nedeniyle evine gidemeyen yaşlı kadın, bölgedeki yangının kontrol altına alınması sonrası evine ulaştı. Fakat yıllardır kendisine yoldaşlık eden köpeği "Kara"yı göremeyen Celep, adeta kahroldu.

Celep, iki gündür haber alamadığı köpeğinin yolunu gözlüyor.

Arzu Celep, AA muhabirine, köpeğini bulamamanın üzüntünü yaşadığını belirterek, "Çok üzgünüm, her gün yastayım, ağlıyorum. Köpeğimi bulun, başka bir şey istemiyorum. Sabahlara kadar yas içindeyim." dedi.

Yangın sırasında ilçede olduğunu ve alevlerin etkisiyle evine gidemediğini anlatan Celep, şöyle konuştu:

"İnsanlar burada yardım etmiş. Hayvanlarım da vardı onları çıkarmışlar. Yangını ilk duyduğumda 'köpeğim yandı' dedim. Geldiğimde komşular, 'köpeğini saldık' dediler. Köpeğim dumanda mı boğuldu ne oldu bilmiyorum. O benim her şeyimdi. Köpeğime bir trilyon verseler gözümde olmaz. Hayvanlarımın yemi vardı, samanlarım yandı. Sebzelerim yandı. Ağaçlarımın halini görüyor musunuz? Koca koca ağaçlarım yandı. Kaldım öyle... Köpeğim de yemim de yok."

Kaynak: AA