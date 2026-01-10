Haberler

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında yaşamını yitirenler anısına 78 kuş evi, '78 Can Hatıra Ormanı'na asıldı. Aileler, sevdiklerini yaşatmak amacıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, "78 Can Hatıra Ormanı"na 78 kuş evi asarak yakınlarını andı.

Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerince; Atatürk Orman Çiftliği'ndeki "78 Can Hatıra Ormanı"na asılan her bir kuş evi, yangında hayatını kaybeden bir kişinin adını taşıyacak şekilde hazırlandı.

Yangında oğlu Doruk, kızı Nehir ve çocuklarının babasını kaybeden Duygu Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiklerini yaşatmak ve anılarına saygı göstermek için daha önce hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Can, hatıra ormanındaki ağaçlara 78 kuş yuvası asarak, canlara yuva olmak ve bu şekilde 21 Ocak'ı anmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
