Yamaç paraşütçüler Amanos Dağları'nın eteklerinden depremzede çocuklar için havalandı

Hatay'da yamaç paraşütçüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklar için gökyüzünde süzüldü.

Hatay'da yamaç paraşütçüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklar için gökyüzünde süzüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek isteyen gönüllü 5 yamaç paraşütçü, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'nde çocuklarla buluştu.

Burada yamaç paraşütü sporu hakkında bilgilendirme yapan pilotlar, bazı çocuklarla paraşüte binip Amanos Dağları'nın eteklerinden mahalle girişindeki boş alana uçuş gerçekleştirdi.

Kadın polis memurlarının da gönüllü olarak katıldığı etkinlikte, yaklaşık 120 çocuğa müzikler eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlendi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programın koordinatörü Zeynep Sağıroğlu, AA muhabirine, 23 Nisan kapsamında çocuklarla bir araya gelmek için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Çocuklara heyecan dolu anlar yaşatmak istediklerini anlatan Sağıroğlu, "Ben de yamaç paraşütü pilotuyum. Burada olduğumuz için bizler de çok heyecanlıyız. Ceylanlı Mahallesi ve yakınlarında çok büyük yıkım olmuştu. Bu yaraları sarmak için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Her şey kendimize inanmakla başlıyor"

Sağıroğlu, çocukların enerjisinin yükselmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Onların enerjisini bir nebze yükseltebilirsek, o enerjinin dalga dalga ailelerine, toplumumuza yayılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerinden izin alınanlara paraşüt deneyimi yaşatıldığını anlatan Sağıroğlu, "Kimisi de bu uçuşlara şahitlik etti. Oyuncaklar dağıttık. Beraber oyunlar oynadık. Yeniden çok daha güzel şeyler başarabiliriz. Her şey kendimize inanmakla başlıyor." diye konuştu.

Eğitmen Mehmet Karaömer de bugünkü uçuşlarının diğerlerinden daha anlamlı olduğuna değinerek, "Amacımız depremzede çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak, yüzlerini güldürmekti. Yaklaşık 500 metre yükseklikten 10'ar dakikalık güzel uçuşlar yaptık." ifadelerini kullandı.

"Çok heyecanlı bir atlayıştı"

İlk kez yamaç paraşütü yapan 11 yaşındaki Ümit Kara, hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan dolayısıyla ağabeylerinin kendilerini sevindirmeye geldiğini dile getirerek, "Çok heyecanlı bir atlayıştı. İnşallah her sene böyle etkinlikler olur." dedi.

14 yaşındaki İsa Can Yonca da "İlk kez yamaç paraşütüne bindim. Çok heyecanlıydı. Bize bu heyecanı yaşatan pilotlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.