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Yalova Termal Tesisleri Ara Tatilde Yüzde 100 Doluluk Oranı İle Hizmet Veriyor

Yalova Termal Tesisleri Ara Tatilde Yüzde 100 Doluluk Oranı İle Hizmet Veriyor
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Yalova'nın termal tesislerine ara tatil dönemi dolayısıyla yoğun bir ilgi var, tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Öğrenciler, şifalı sular ve tarihi alanları ziyaret ederek tatilin keyfini çıkarıyor.

Yalova'daki termal tesisler, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilini yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla geçiriyor.

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'daki tesislere aileleriyle gelen öğrenciler, ara tatil dönemini şifalı sulara sahip havuzlarda geçiriyor.

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okulların 9 Kasım'da ara tatile girmesiyle Termal ilçesinde hareketlilik arttı.

Havuzda yüzen, doğa yürüyüşü yapan, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalma tarihi alanları aileleriyle gezebilen öğrenciler, bol oksijenin yanı sıra moral de depoluyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Murat Söker, ara tatilin birkaç hafta öncesinden rezervasyonlarda ciddi artışlar yaşandığını, tatilin başlamasıyla da yoğunluğun arttığını söyledi.

9 Kasım'dan itibaren otelde ciddi doluluk oranlarını yakaladıklarını aktaran Söker, yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet verdiklerini belirtti.

Ormanlık alan içerisinde, 3 bin 600 hektar arazi üzerine kurulu tesisle ilgili de bilgi veren Söker, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri, bilinen verilere göre 2 bin 500-3 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Bu bölgede Roma, Helenistik dönem, Doğu Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tarihi yapılar var. Çeşitli amaçlarla kullanılan alan burası. Sultan 2. Abdülmecit döneminde yapılan Valide Sultan Hamamımız var. Termal havuzumuz Cumhuriyetin ilk yıllarından beri aktif olarak kullanılan bir alan. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yüzme yarışlarının yapıldığı, o dönemden bu yana çeşitli zamanlarda restore edilerek kullanılan bir havuzumuz var. Havuzumuz termal kaplıca sularıyla destekleniyor. Misafirlerimizin suyu hissedebilmeleri bakımından 35-38 derece arasında ayarlıyor ve kullanıma sunuyoruz."

İlçedeki otellerden birinin müdürü Sabri Ersoy ise "Cumartesi itibarıyla yüzde 100 dolulukla giriyoruz. Güzel bir dönem geçiriyoruz. Çocuk yoğunluklu aileler, özellikle açık termal havuzu bulunan tesisleri tercih ediyor. Bu tesislerden biri de biz olduğumuz için yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Kültür Sanat
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