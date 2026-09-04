Kızılay'dan Yalova'da 100 Çocuğa Kırtasiye Hediyesi

Türk Kızılay Yalova Şubesi Kadın Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte 100 çocuğa kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Türk Kızılay Yalova Şubesi Kadın Birimi Başkanı Sevde Ak Demirbaş, etkinlikle çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmayı ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Demirbaş, çocukların yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan hayırsever bağışçılara teşekkür etti.

Kızılay gönüllülerinin de organizasyonun her aşamasında özveriyle görev aldığını anlatan Demirbaş, her zaman çocukların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, çocuklara kırtasiye malzemeleri ve hediyelerin dağıtılmasının ardından çeşitli aktivitelerle devam etti.

Programa, Yalova Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Türk Kızılay Yalova Şube Başkan Vekili İlker Karbuz, Adım Adım Yalova Derneği Başkanı Gökşen Tutuk katıldı.

Kaynak: AA