Haberler

Yalova'da çocuklar, Filistinli akranlarına resimlerle destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da çocuklar, Filistinli akranlarına resimlerle destek verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da Yetim Vakfı ve İHH Yalova Şubesi'nin düzenlediği 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi. Çocuklar çizimleriyle Filistinli akranlarına dayanışma ve kardeşlik mesajı gönderdi.

Yalova'da Yetim Vakfı ve İHH Yalova Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için özgürlük ve barış temalı resimler çizdi.

Filistinli çocukların yaşadıklarına dikkati çekmek, seslerini duyurmak ve onlara destek olmak amacıyla Yetim Vakfı ile İHH Yalova Şubesi tarafından "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, boya kalemleriyle Filistinli akranları için çeşitli resimler çizdi.

Etkinlik kapsamında çocuklar çizimleri aracılığıyla Filistinli akranlarına dayanışma ve kardeşlik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Ünlü oyuncunun kızı büyüdü! Şimdi podyumlarda adından söz ettiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Fatma Betül Sayan'ı 10'a katlayan isimle ilgili isyan ettiren detay
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü