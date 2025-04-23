İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Yalova'da 23 Nisan Coşkusu

Yalova'da 23 Nisan Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı ve kortej yürüyüşü ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, bayramın önemini vurguladı ve ödül töreni ile etkinlikler sona erdi.

Yalova'da 23 Nisan coşkusu

YALOVA - Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yalova'da coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla ile başladı. Ardından Saffet Çam Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kortej, İstanbul Caddesinden başladı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Ardından meydanındaki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, "Bugün, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milletimizin en kıymetli hazinesi olan çocuklara armağan edilerek, geleceğin Türkiye'sinin onların ellerinde şekilleneceği güçlü bir biçimde ilan edilmiştir. 23 Nisan yalnızca bir bayram değil, milletimizin küllerinden doğarak bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en anlamlı adımlardan birinin simgesidir" dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Hülya Kaya takdim etti.

Etkinlikler öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösterilerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RÜMEYSA ŞAHİN - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.