Yakutiye Medresesi'nde sanat dolu sergi

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, tarihi Yakutiye Medresesi'nde yoğun katılımla açıldı.

Hat, tezhip ve ebru sanatlarının en seçkin örneklerinin yer aldığı sergide, 40 kursiyer tarafından hazırlanan 100'e yakın eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. El işçiliği, geleneksel motifler ve altın işlemelerle dikkat çeken eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.

"Bir eserin yapımı en az 3 ay sürüyor"

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde tezhip kursu veren Sema Topal Akköçe, sergide ebru, tezhip ve hat sanatlarından oluşan yaklaşık 100 eserin yer aldığını belirtti. Yaklaşık 40 öğrencisinin bulunduğunu ifade eden Akköçe, "Yaklaşık 40 öğrencim var. Kurs yerimiz mevcut ve şu an bu sergide ebru, tezhip ve hat sanatlarından oluşan yaklaşık 100 eserimiz yer alıyor. Bunlar öğrencilerimizin yaptığı eserlerdir. Aralarında 4 yıldır kursuma devam eden öğrencilerim de bulunuyor. Bir eserin yapımı en az 3 ay sürüyor. Özellikle tezhip çalışmalarında 22 ayar altın kullanıyoruz. Altını önce jelatinli suyla ezerek hazırlıyoruz. Daha sonra yine jelatinli suyla hazırladığımız özel murakka kağıtlarına ve yazılarımıza uyguluyoruz. Önce tasarım aşaması yapılıyor, ardından eser işlenip süsleniyor ve en son çerçevelenerek bu hale geliyor. Bir eserin tamamlanma süresi büyüklüğüne, küçüklüğüne ve üzerindeki işçiliğin yoğunluğuna göre değişiyor. Yaklaşık olarak en az 3 ay, bazen 5 ay, bazen de 6 ay sürebiliyor" dedi.

"Kültürümüzün gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlıyor"

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise müdürlük olarak Aşık Sümani Kültür Merkezi'nde açılan geleneksel el sanatları kurslarının yıl sonu sergisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Sergide kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri inceleme fırsatı bulduklarını belirten Yer, "Hat, tezhip ve ebru sanatlarında kursiyerlerimizin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserleri misafirlerimizle birlikte gezme ve inceleme fırsatı bulduk. Kendi kültürümüzün gelecek nesillere taşınması adına kurslarımızda gerçekleştirdiğimiz bu tür faaliyetlerin ne kadar anlamlı olduğunu, bugün sergimizi ziyaret ederken bir kez daha görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki yıllarda da kültür merkezimizde geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, gelecek nesillere öğretmek ve bu değerleri aktarmak adına kurslarımız aynı şekilde ve aynı hızla devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı