Yahudi sanatçı, sela okunduğunu duyunca konsere ara verip selaya eşlik etmeye çalıştı

Yahudi sanatçı Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okunduğunu duyunca sahnesine ara verdi. Kudüslü şarkıcının selaya eşlik etmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Konserin başlangıcında İstanbul'a yeniden geldiği için mutluluğunu dile getiren ünlü şarkıcı, Türkiye'nin kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi. Levy, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Buraya dün gece geldik. Yakın olmasına rağmen yorucu bir yolculuk oldu. Grup arkadaşlarım hepsi Kapalıçarşı'ya gitti. Yediler, içtiler, ben ise spor salonuna gittim. Ben de Kapalıçarşı'ya gitmek istedim ama vaktim olmadı. Sizi kalbimden selamlıyorum. Burada olmak hepimiz için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

SELA ARASI VERDİ

Konser sırasında sela okunurken şarkısına ara veren Levy, sela sonrasında okunan ezandan etkilendiğini belirterek, "Allahu Ekber" demeye çalıştı. Bu anları dinleyiciler ilgiyle takip etti. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.