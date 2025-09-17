Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Yağlıpınar Mahallesi'nde bulunan tarihi Yağlıpınar Eski Cami'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur Mirza ve beraberindekiler, camide incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Akceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Gölbaşı için ayrı bir heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Caminin 1939 yılında Kafkasya muhacirlerinden Karaçaylı İlyas Bayçora tarafından yaptırıldığını anlatan Akceylan, "Camimizin restorasyonu Ankara Valiliği YİKOB tarafından başlatıldı. Bu kıymetli eser, bilim insanlarının öngörüsüyle aslına uygun şekilde restore edilecek. İlçemize ve Yağlıpınar Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mirza ise "Bu cami atalarımızdan bize miras kaldı. Yıllardır uğraştığımız konu, caminin yıkılmaması ve gelecek nesillere aktarılmasıydı. Restorasyonun başlaması hepimizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.