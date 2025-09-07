Yabancı Konuklara İğne Oyası Eğitimi Verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde farklı ülkelerden gelen yabancı konuklara iğne oyası tekniği öğretildi.

Ödemiş Belediyesi tarafından ilçeye özgü iğne oyasının tanıtılması amacıyla Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, gezi için Ödemiş'te bulunan Avustralya, Kanada, ABD gibi farklı ülkelerden 15 yabancı kadın da katıldı.

Usta öğreticiler iğne oyasının inceliklerini öğretti, yörenin kültürü hakkında bilgi verdi.

Avustralyalı Maggie Scott, AA muhabirine, Türkiye'deki 6. günlerinde Ödemiş'i ziyaret ettiklerini belirterek, "İlk kez iğne oyasının nasıl yapıldığını, tekniğini öğrendik. Yapılması zor ama yine de ülkemize gittiğimizde bunu öğrenmek için çaba sarf edeceğim. Burada güzel bir çalışma içinde olduk." ifadesini kullandı.

Avustralyalı Susan Keeble de iğne oyasının tekniği ve yapılışını yerinde öğrenmiş olmaktan mutluluk duyduklarını, zevkli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kanada'dan gelen Lorri Strandlund ise ülkesine gittiğinde iğne oyasını öğrenmeye devam edeceğini, usta öğreticilerin kendilerine yardımcı olduklarını anlattı.