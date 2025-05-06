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Volkan Konak'ın Adı Mersin'deki Salona Verildi

Volkan Konak'ın Adı Mersin'deki Salona Verildi
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KKTC'de hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ismi, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki Cumhuriyet Salonu'na verildi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu kararla Volkan Konak'ı anmayı ve Cumhuriyetle olan bağını vurgulamayı amaçladıklarını belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ismi Mersin'in Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki Cumhuriyet Salonu'na verildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, " Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis'teki toplantıda KKTC'de verdiği konseri sırasında yaşamını yitiren Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinden Volkan Konak'ın adının Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu'na verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla Mersin'in en büyük gösteri merkezinde bulunan salonun adı Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirilirken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız. Kıymetli dostumuzu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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