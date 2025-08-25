Vizontele'deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın'ın seslendirdiği ortaya çıktı

2001 yapımı Vizontele filminde izleyicilerin hafızasına kazınan Zap Suyu uzun havası, yıllarca dinleyenleri derinden etkiledi. Ancak o dönemde türküyü kimin seslendirdiği kamuoyunda net olarak bilinmiyordu.

Bu belirsizlik, türküye dair kulaktan kulağa yayılan şehir efsanelerini de beraberinde getirdi. Türkücü Aydın Aydın, yıllar sonra bu anlamlı eseri, doğup büyüdüğü topraklarda, Zap Suyu Köprüsü üzerinde Haberler.com'a özel olarak yeniden seslendirdi.

"ZAP SUYU DAĞLAR GİBİ HIRÇIN"

Aydın Aydın, Vizontele filminde yer alan sahnede duyulan uzun havanın sözlerini yeniden yorumlarken, Zap Suyu'nun doğasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, "Zap Suyu dağlar gibi hırçın, tıpkı çevresindeki coğrafya gibi. Her damlası, bu halkın sesi, kültürü ve geçmişidir."

"EŞSİZ BİR COĞRAFYA"

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Hakkari'ye gerçekleştirdiği ilk ziyarette Aydın Aydın tarafından Zap Suyu Köprüsü üzerinde karşılandı. Ziyaret sırasında gerçekleşen samimi sohbette, doğa, coğrafya ve kültürel miras üzerine anlamlı bir paylaşım yaşandı. Teymur, şehre olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi, "Hakkari eşsiz bir coğrafya. Zap Suyu gibi bir doğa harikasını başka hiçbir yerde göremezsiniz. Burada insan kendini zamanın dışında hissediyor" ifadelerini kullandı.Hakkari'ye henüz gelmeyenlere seslenen Teymur, "Bu şehirde inanılmaz bir huzur buldum. Burası gülen yüzlerin, mutlu insanların yaşadığı yer" sözleriyle Hakkari'nin pozitif enerjisini vurguladı.

EN GÜZEL ZAMAN: MAYIS VE HAZİRAN

Aydın Aydın, Hakkâri'ye gelmek isteyenler için en uygun dönemin Mayıs-Haziran ayları olduğunu vurguladı. Bu aylarda doğanın canlandığını, ters laleler ve siyabu gibi endemik bitkilerin açtığını belirtti. Aynı zamanda Zap Suyu'nun da bu mevsimlerde çok daha coşkulu aktığını ifade etti.