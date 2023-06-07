Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Yaz Gecesi Konseri TRT 2'de
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Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği, meraklanan beklenen "Yaz Gecesi Konseri" yarın akşam ekranlara gelecek. Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek. Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.
Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği, meraklanan beklenen "Yaz Gecesi Konseri" yarın akşam ekranlara gelecek.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, yarın saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı olarak TRT 2'de yayımlanacak.
Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek.
Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.