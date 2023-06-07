Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Yaz Gecesi Konseri TRT 2'de

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği, meraklanan beklenen "Yaz Gecesi Konseri" yarın akşam ekranlara gelecek. Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek. Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.