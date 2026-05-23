Haberler

Vezirköprü'de liseliler münazarada yarıştı

Vezirköprü'de liseliler münazarada yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası parlamenter münazara programında öğrenciler hitabet ve fikirleriyle yarıştı. Vezirköprü Fen Lisesi birinci oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Liseler Arası Parlamenter Münazara Programı"nda öğrenciler hitabet ve fikirleriyle yarıştı.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, Vezirköprü Gençlik Merkezi ve Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda yapıldı. Münazara programına ilçedeki 9 farklı liseden toplam 16 takım katıldı.

Öğrencilerin düşüncelerini savunma, analiz yapma ve etkili konuşma becerilerini ortaya koyduğu yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda Vezirköprü Fen Lisesi öğrencileri İlayda Fatma Coşar ve Ayşe Mehlika Yıldız'dan oluşan takım ilçe birincisi oldu.

Yarışmada Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri Nehir Pahal ile Musab Halitoğlu ikinci olurken, Vezirköprü Fen Lisesi'nin ikinci takımı olan Elemnur Tekbaş ve Berra Naz Akyol üçüncülüğü elde etti. Dördüncülük ise Vezirköprü Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Erdoğan ve Berat Ramis Teber'in oldu.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve okul müdürleri tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaksızlık' sözlerine aynı tonda yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı tutuklandı
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı