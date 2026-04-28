Venezuela'da "Türk Mutfağı Günleri" etkinliği düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Venezuela'da Türk Mutfağı Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Venezuela'da Türk Mutfağı Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Başkent Caracas'taki YEE binasında etkinlik kapsamında düzenlenen uygulamalı mutfak atölyesinde, Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden mantı tercih edildi.

Mutfağa girerek mantı yapımının tüm inceliklerini öğrenen katılımcılara, hamur açmadan iç harcın hazırlanmasına, mantı kapatma tekniklerinden pişirme aşamasına kadar her detay uygulamalı olarak gösterildi.

Özellikle mantı kapatma aşamasında keyifli anlar yaşayan Venezuelalı misafirler, el emeğiyle hazırladıkları bu geleneksel lezzeti pişirmenin heyecanını yaşadı.

Atölyede hazırlanan mantılar, sarımsaklı yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve özel baharatlı soslar eşliğinde servis edildi.

Hazırladıkları yemekleri tadan katılımcılar, Türk mutfağının bu özgün lezzetine tam not verdi.

Geleneksel tatlar

Etkinlikte, mantının yanı sıra misafirlere simit, şekerpare ve revani gibi Türk mutfağının klasik ikramları da sunuldu.

Yemek sonrası ikram edilen Türk kahvesi eşliğinde yapılan sohbetlerde, iki ülke arasındaki kültürel bağlar bir kez daha pekişti.

YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Her ay düzenlediğimiz Türk Mutfağı Günleri ile Venezuela halkına kültürümüzün en lezzetli kapılarını açıyoruz. Bu ayki durağımız olan mantı, hem yapım süreciyle hem de sunumuyla büyük beğeni topladı. Misafirlerimizin bu sanatı öğrenirken gösterdiği ilgi, bizi yeni etkinlikler için daha da motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
