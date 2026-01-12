Haberler

"Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu Çorum'da sahnelendi

'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu Çorum'da sahnelendi
Güncelleme:
Türk havacılık tarihinin önemli simalarından Vecihi Hürkuş'un yaşamı ve mücadeleleri, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyunu ile Çorum'da lise öğrencileriyle buluştu. Oyun, havacılığı sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen Anadolu turnesi kapsamında sahnelendi.

Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı etkinlikleri kapsamında gençlere ve çocuklara havacılığı sevdirmek amacıyla Ankara'dan yola çıkan tek kişilik tiyatro oyunu, Anadolu turnesi kapsamında Çorum'da lise öğrencileriyle buluştu.

Mansur Erk'in yazdığı, Orhan Karataş'ın yönettiği tek perdelik oyunda Vecihi Hürkuş'u Murat Demirbaş canlandırdı.

Hürkuş'un Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünden kendi imkanlarıyla ürettiği uçaklara, sivil havacılığa kazandırdığı ilklere ve verdiği mücadeleye uzanan hayat hikayesi, tiyatral bir dille öğrencilere aktarıldı.

Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi'nde sahnelenen oyunu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile eğitimciler ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Kültür Sanat
