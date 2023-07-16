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Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Kültür Sanat Haberleri

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 54'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Vecihi Hürkuş'u anma etkinliğine Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Vecihi Hürkuş için dua etti. Dernek Başkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş'u anmak için her yıl İstanbul'dan geldiklerini belirtti.

Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

ANKARA - Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 54'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Vecihi Hürkuş'u anma etkinliğine Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Vecihi Hürkuş için dua etti. Dernek Başkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş'u anmak için her yıl İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Kültür Sanat

Vecihi Hürkuş Ankara Kültür Sanat Haberler

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