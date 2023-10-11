Van Gogh Müzesi'nde 'Sen Nehri Kıyısında Van Gogh' sergisi ön izlemesi düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi, Vincent Van Gogh ve çağdaşlarının eserlerinden oluşan 'Sen Nehri Kıyısında Van Gogh' sergisi için ön izleme etkinliği düzenledi. Sergi, Van Gogh'un Sen Nehri'nin etkisiyle tekniğinde dönüşüm yaşadığı döneme odaklanıyor.

Dosya Boyutu: 130.30MB

1. Müzeden çeşitli görüntüler

2. Ön izleme etkinliğinden çeşitli görüntüler

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi Salı günü Vincent Van Gogh ve çağdaşlarının 75 eserinden oluşan "Sen Nehri Kıyısında Van Gogh" adlı sergi için ön izleme etkinliği düzenledi.

Chicago Sanat Enstitüsü ile işbirliği içinde özenle hazırlanan koleksiyon, sanatseverleri Vincent Van Gogh'un sanat yolculuğundaki önemli bir döneme götürecek.

"Sen Nehri Kıyısında Van Gogh", ikonik Hollandalı ressamın Fransa'ya gittiği ve başta Asnieres kenti ve resmedilmeye değer çevresi olmak üzere, Sen Nehri'nin dingin güzelliğinden etkilenerek tekniğinde dönüşüm yaşadığı döneme bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Sen Nehri kıyısının tablo gibi manzarası, Van Gogh ile Paul Signac, Georges Seurat, Emile Bernard ve Charles Angrand gibi çağdaşları için derin bir öneme sahipti. Ressamlar burada, renk ve resim tekniklerine yenilikçi yaklaşımlar getirme ilhamı veren taze, modern motifler keşfetti.

Bu çerçevede öne çıkan eserler arasında Van Gogh'un, Sen Nehri'nin ve Clichy Köprüsü'nün cazibesinin özünü yakaladığı başyapıtı "Baharda Balık Avı Clichy Köprüsü" adlı tablosu da yer alıyor.

Van Gogh, 1887 sonbaharının sonlarında kız kardeşlerinden birine yazdığı mektupta, Paris dışında resim yaptığı döneme ilişkin, "Bu yaz Asnieres'de manzara resmi yaparken eskisinden daha fazla renk gördüm" yorumunu yapmıştı.

Sergi, 13 Ekim 2023 ile 14 Ocak 2024 tarihleri arasında halka açık olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor. (XHTV)