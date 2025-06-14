Van'da Geleneksel Sanatlar Sergisi Açıldı

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Van'da Geleneksel Sanatlar Sergisi Açıldı
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Van'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı sergi, büyük ilgi gördü. Urartu Sanat Derneği tarafından düzenlenen sergide, mürrak, naht, hüsnü-hat gibi birçok el emeği eser sergilendi ve özellikle kadınların istihdamına yönelik hedefler açıklandı.

Van'da unutulmaya yüz tutmuş sanatlar sergisi açıldı

VAN - Van'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla düzenlenen sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Urartu Sanat Derneği tarafından Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide, el emeği göz nuru eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide; muarrak, naht, hüsnü-hat, Van kilimi, çarpana dokuma, sepet örücülüğü ve doğal taşlardan yapılan kolye ve tasarımlar yer aldı. Yaklaşık 6 aylık bir emeğin ürünü olan çalışmalar, 3 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergiye ilişkin konuşan Urartu Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yıldırım, geleneksel sanatların yeni nesle aktarılması ve özellikle kadınlara istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. "Üreten kadın, kazanan kadındır" anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu sergiyi düzenlememizdeki amaç, unutulmaya yüz tutmuş sanatları gençlerimize, yeni nesle aktarabilmekti. Bu düşünceyle böyle bir sergi hazırladık. Çok şükür, sergimize katılım oldukça güzel ve olumlu dönüşler alıyoruz. Sergimizde; muarrak sanatı, naht sanatı, hüsn-i hat sanatı, Van kilimi, çarpana dokuma, sepet örücülüğü ve doğal taşlardan yapılmış kolye ile tasarımlar yer alıyor. Yaklaşık 6 aylık bir emeğin ürünü olan bu eserleri sergiliyoruz. Kendi hocalarımızla birlikte, gençlerimize nasıl faydalı olabiliriz, onlara nasıl önderlik edebiliriz diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı. Sergi ise 3 gün boyunca açık olacak ve tüm halkımız davetlidir" dedi.

Serginin bir diğer öncelikli amacının da kadınlara istihdam sağlamak olduğunu dile getiren Yıldırım, özellikle dar gelirli kadınlara bir kapı aralayabilmek ve onları sanata teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Kültür Sanat
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