Van Büyükşehir Belediyesi, depremde hayatını kaybedenler için besteli mevlid icrası gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için besteli mevlid icrası gerçekleştirdi. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için besteli mevlid icrası gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesinin desteğiyle Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Otelinin konferans salonunda icra edilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mevlidin müellifi Süleyman Çelebi ve bestekar Kemal Batanay'ın hayatının anlatıldığı belgesel ile başlayan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vesiletü'n-Necat musiki formunda icra edilen besteli mevlid katılımcılara manevi bir ziyafet sundu. Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Kapadokya Üniversitemizin işbirliğinde besteli mevlid icrası gerçekleştirildi. Çok kıymetli misafirlerimiz ve sanatçılarımıza müteşekkiriz. Van Valiliği olarak kendilerine ev sahipliği yapmaktan ve Vanlı hemşehrilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle mevlidin müellifi Süleyman Çelebi hazretlerine ve Kemal Batanay hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Bunlar aslında kültürümüzün önemli unsurları. Bence çok güzel bir gece oldu. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Program, yapılan dua ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. - VAN