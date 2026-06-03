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Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Turizm Derneği ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği katkılarıyla Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan 'Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi'ni gezdi. Dernek Başkanı Hakan Bakar'dan bilgi alan Şimşek, eserlerin geçmişten günümüze uzanan önemine vurgu yaparak emeği geçenleri tebrik etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi.

Vali Şimşek, Sivas Turizm Derneği ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Sivas Şube İl Temsilciliği destekleriyle Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergiyi gezdi.

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar'dan eserler hakkında bilgi alan Şimşek, bu tarz eserlerin geçmişten günümüze ulaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Şimşek, "İnsanı hem çocukluğuna götürüyor hem de şu anda teknolojinin hangi aşamalardan geçtiğini bizlere aktarıyor. Güzel bir arşiv oluşmuş. Emek veren arkadaşların emeklerine sağlık." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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