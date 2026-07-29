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Vali Mehmet Makas Ülkücü gençlerin misafiri oldu

Vali Mehmet Makas Ülkücü gençlerin misafiri oldu
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Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığı yoğun şekilde sosyal aktivitelerine devam ederken bir taraftan da misafirlerini ağırlıyor.

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığı yoğun şekilde sosyal aktivitelerine devam ederken bir taraftan da misafirlerini ağırlıyor. Vali Mehmet Makas, Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Oğuzhan Coşkun ve ülkücülerin misafiri oldu.

Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Coşkun liderliğinde yaptığı sosyal aktivitelerle gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya, milletine, vatanına bağlı bireyler olarak yetişmeleri için yaptığı sosyal aktiviteler düzenliyor. Gençleri zihinsel ve bedensel olarak kötü alışkanlıklardan ve şartlardan koruyan Ülkü Ocakları bu noktada yaptığı çalışmalarla da Düzce'de takdir topluyor. Vali Mehmet Makas'ta Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi ve uzun uzun sohbet etti. Gençleri de dinleyen Makas'a, Ülkü Ocaklarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Ülkü Ocaklarının Türk Gençliği için önemine değinen Vali Mehmet Makas, milletine, devletine, vatanına bağlı gençliğin önemine de vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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