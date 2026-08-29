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Kırşehir Valisi Demiryürek: 30 Ağustos, bağımsızlığın ve milli iradenin güçlü ifadesidir

Kırşehir Valisi Demiryürek: 30 Ağustos, bağımsızlığın ve milli iradenin güçlü ifadesidir
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Milli Mücadele’nin askeri açıdan belirleyici aşamalarından biri olduğu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Milli Mücadele'nin askeri açıdan belirleyici aşamalarından biri olduğu söyledi.

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un en önemli safhalarından biri olan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanıldığı hatırlatan Vali Demiryürek; zaferin, Türk Milleti'nin kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığını ortaya koyduğu ve bağımsızlığın kesinleşmesiyle cumhuriyetin kuruluşuna giden sürecin önünü açtığı belirtti. 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca kazanılmış bir askeri başarı olmadığı ifade edilen mesajda Vali Demiryürek; "Bu zafer; milletimizin ortak bir amaç etrafında birleştiğinde, en güç şartlar karşısında dahi geleceğine sahip çıkabileceğini gösteren tarihi bir tecrübedir. Bu yönüyle 30 Ağustos, bağımsızlığın yanı sıra milli iradenin, ortak dayanışmanın ve birlikte yaşama iradesinin de güçlü bir ifadesidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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